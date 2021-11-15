Чемпионат по лыжным гонкам пройдет в Карелии

В январе в Карелии пройдут соревнования по лыжным гонкам, сообщает Центр спортивной подготовки.

15-16 января в Петрозаводске состоятся соревнования по лыжным гонкам: Чемпионат Республики Карелия среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше, региональные соревнования среди юношей и девушек 2004-2005, Первенство Республики Карелия среди юношей и девушек 2006-2007 и Зимний региональный фестиваль среди ветеранов 1981-1972 и 1971 и старше.

Об этом информирует паблик «Центр спортивной подготовки» со ссылкой на Федерацию лыжных гонок Республики Карелия. В сообществе опубликована программа соревнований