Чепик определил, кто отберет главу администрации в районе Карелии

Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик назначил комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Кемского района.

Согласно распоряжению, в комиссию включены депутаты Законодательного Собрания Вадим Андронов и Николай Зайков, министр образования республики Роман Голубев, заместитель Министра национальной и региональной политики Григорий Фандеев.

В октябре сообщалось, что депутаты не смогли выбрать нового главу администрации Кемского района, так как кандидату не хватило одного голоса для утверждения на посту. Тогда на должность главы администрации Кемского района претендовали два человека – Денис Попов и Ирина Устин. В результате выборы перенесли на следующую сессию.

Напомним, что ранее пост главы администрации района занимал Юрий Разумейчик. Он сложил полномочия 30 сентября 2019 года.