Депутаты не смогли выбрать нового главу администрации Кемского района Карелии

Кандидату на пост главы администрации Кемского района республики не хватило одного голоса для утверждения на посту.

Как сообщили в администрации Кемского района, 1 октября на сессии районного совета состоялось голосование за кандидата на пост главы районной администрации, но выбрать его депутаты не смогли, так как не хватило одного голоса.

На должность главы администрации Кемского района претендовали два человека – Денис Попов и Ирина Устин.

Кандидатура Попова набрала 8 голосов из 9 требуемых, Устин – 2 голоса. Против всех проголосовали 5 депутатов из 15 присутствующих.

В результате выборы кандидата на пост руководителя администрации Кемского района перенесены на следующую сессию.

В то же время на сессии депутаты избрали главу Кемского района. Им стал Олег Бородушкин, сменивший на посту Валерия Белякова, сложившего полномочия 16 сентября.





Напомним, что ранее пост главы администрации района занимал Юрий Разумейчик, сложивший полномочия 30 сентября.