15:23, 06 Февраля 2019
Чепик предложил "подумать о кадровых изменениях"из-за проблем с документацией по ФЦП
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Премьер-министр Карелии Александр Чепик на оперативном совещании в правительстве возмутился затягиванием подготовки проектно-сметной документации по программе подготовки к 100-летию республики.
По словам Чепика, "деньги на подходе, а ПСД все нет".
После этого он обратился к руководителю губернаторской администрации Татьяне Игнатьевой.
"Татьяна Павловна, давайте думать о кадровых изменениях", – приводят наши источники слова премьер-министра.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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