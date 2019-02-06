Чепик предложил "подумать о кадровых изменениях"из-за проблем с документацией по ФЦП

Премьер-министр Карелии Александр Чепик на оперативном совещании в правительстве возмутился затягиванием подготовки проектно-сметной документации по программе подготовки к 100-летию республики.

По словам Чепика, "деньги на подходе, а ПСД все нет".

После этого он обратился к руководителю губернаторской администрации Татьяне Игнатьевой.

"Татьяна Павловна, давайте думать о кадровых изменениях", – приводят наши источники слова премьер-министра.

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