Через час на Россию упадет астероид

Астрономы предупредил о падении вечером 3 декабря астероида.

Сегодня, 3 декабря, в 19.14 по московскому времени на Россию упадет астероид «C0WEPC5». Об этом рассказали в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Предварительный диаметр его - около метра. По расчетам, осколки небесного тела должны упасть на Землю в Якутии, примерно в 110 километрах к северо-западу от города Олекминск.

До этого его наблюдали 4 обсерватории из штата Аризона и Гавайских островов в США.

При падении в радиусе 700 километров будет виден сам метеорит, в радиусе до 1000 километров — вспышка над горизонтом.

«Падение астероида „C0WEPC5“ произойдет всего в 900 км восточнее места падения Тунгусского метеорита», — уточнили в паблике.