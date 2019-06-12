Через неделю почти весь Петрозаводск останется без горячей воды

В дома жителей микрорайона Ключевая горячая вода вернулась 11 июня, а большую часть петрозаводчан испытание тазиками ждет с 18 июня.

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно прошло с 28 мая по 11 июня.

С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.

С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

В мэрии Петрозаводска напомнили, что благодаря договоренности, достигнутой между администрацией города и ресурсоснабжающими компаниями, срок проведения летних испытаний на сетях горячего водоснабжения составляет 14 дней.