"Черный понедельник": Нефть за сутки подешевела на 30%, рубль резко обвалился

Утром понедельника на международном валютном рынке произошёл резкий рост курсов евро и доллара к рублю.

Как сообщил ТАСС, курс доллара достиг отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, но затем российская валюта немного отыграла свои позиции – до 72,8 и 82,9 соответственно.

События нового «чёрного понедельника» вызваны новостями о провале переговоров между странами ОПЕК+ в Вене, которые не договорились о дополнительном снижении нефтедобычи на фоне падения спроса из-за распространения коронавируса.

Результатом этого стало обвальное снижение стоимости нефтяных фьючерсов марки Brent. Она упала на треть – до $31,02 за баррель, однако затем котировки частично выросли – до $35,23 за баррель.