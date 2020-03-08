890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Журналист Андрей Караулов выпустил передачу про сбитый в Карелии "Боинг" (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:02
Поправки в Конституцию будут препятствием для "разрушительных антисемейных установок стран Запада", считает политолог 6
08.03.2020 13:07
Петрозаводск остро нуждается в строительстве новых дошкольных учреждений
08.03.2020 14:58
Минздрав Карелии организовал круглосуточное обследование пациентов с подозрением на болезни легких 1
Сегодня 07:15
Семья из Карелии вырастила более 100 тысяч тюльпанов (ВИДЕО) 1
Новое
Сегодня 10:40

"Черный понедельник": Нефть за сутки подешевела на 30%, рубль резко обвалился

Новости. Общество
09:30, 09 Марта 2020
фото: https://pixabay.com/
Загрузка...

Утром понедельника на международном валютном рынке произошёл резкий рост курсов евро и доллара к рублю.

Как сообщил ТАСС, курс доллара достиг отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, но затем российская валюта немного отыграла свои позиции – до 72,8 и 82,9 соответственно.

События нового «чёрного понедельника» вызваны новостями о провале переговоров между странами ОПЕК+ в Вене, которые не договорились о дополнительном снижении нефтедобычи на фоне падения спроса из-за распространения коронавируса.

Результатом этого стало обвальное снижение стоимости нефтяных фьючерсов марки Brent. Она упала на треть – до $31,02 за баррель, однако затем котировки частично выросли – до $35,23 за баррель.

 

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-09 10:38:56
Проклятый кровавый режЫм, кооператив Озеро, всех в гаагский трибунал, Немцов живее всех живых, завтра они придут за тобой, полицейское государство, 21 рубль на туалетную бумагу. Анишин уже сто раз прав.
Ванёк
2020-03-09 10:16:06
Приплыли , утинский рывок ( прорыв ) в некуда .То ли ещё будет ….
новый
2020-03-09 09:38:47
У либерастов праздник. С утра уже ликуют на своих либерастнутых сайтах
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 3
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»