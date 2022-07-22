Четыре человека предоставили документы для регистрации кандидатов на должность главы Карелии

У кандидатов, претендующих на должность главы республики, осталось два дня для регистрации в ЦИК.
По сообщению ЦИК Карелии, с 22 по 27 июля кандидаты на должность главы республики должны предоставить документы для регистрации. В течение 10 дней с момента подачи документов Центральная избирательная комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.
Напомним, кандидатов выдвинули 13 региональных отделений политических партий. Для регистрации им необходимо заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований. Число подписей, необходимых в поддержку выдвижения кандидата - 84 не менее чем в 14 муниципальных районах и городских округах.
На сегодняшний день в ЦИК Карелии пакет документов для регистрации представили четыре из 13 кандидатов: Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Анатолий Дударин («Демократическая партия России»), Дмитрий Фабрикантов («Партия РОСТА»), Валерий Таборов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Выборы главы республики состоятся 9, 10, 11 сентября.
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