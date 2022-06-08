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Тринадцать кандидатов претендуют на должность главы Карелии

Новости. Общество
12:50, 03 Июля 2022
фото: © Николай Смирнов /Столица на Онего

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Завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы республики.

В субботу, 2 июля, в 18.00 завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы Карелия. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Кандидатов выдвинули 13 региональных отделений политических партий. Теперь им необходимо заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований. Число подписей, необходимых в поддержку выдвижения кандидата - 84 не менее чем в 14 муниципальных районах и городских округах.

Документы для регистрации кандидатов ЦИК Карелии принимает с 22 июля до 27 июля.

Выборы главы республики состоятся 9, 10, 11 сентября.

Напомним, с кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс), «Коммунистическая партия РФ» (Евгений Ульянов), «Справедливая Россия – патриоты – за правду» (Андрей Рогалевич) «Либерально-демократическая партия» (Александр Паккуев).

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