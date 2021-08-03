Четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки

В официальных данных карельского Минздрава сообщается, что число жертв коронавируса в республике достигло 732 человек с начала пандемии.

В Карелии по данным на четвертое августа зарегистрированы еще четыре смерти от коронавируса. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной главой карельского Минздрава Михаилом Охлопковым.

Общее число жертв пандемии в Карелии достигло 732 человек.

В республике за сутки выявлено 167 инфицированных (165 из них непривиты). Из них заболевших — 163, средней тяжести — 36, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

За день выздоровел после коронавируса 171 человек.

Всего за период пандемии коронавирус был обнаружен у 56632 людей в Карелии. За все время в республике выздоровели после заражения 53042 человека.