Четыре трансформаторные подстанции Петрозаводска превратились в арт-объекты

В Петрозаводске завершен яркий проект "Граффити", предложенный группой компаний Объединенных региональных электрических сетей в честь 100-летия со дня образования Карелии.

В рамках мероприятия четыре трансформаторные подстанции в разных районах города раскрашены в стиле стрит-арт. Авторам удалось воплотить в жизнь задуманное – на серых стенах строений появились рисунки, соединяющие воедино историю нашего прекрасного края и современность.



Так, четыре трансформаторные подстанции превратились в арт-объекты, объединенные общей идеей: рисунки не только делают ярче урбанистический пейзаж, но и подчеркивают самобытность территории, на которой мы живем. Изображения раскрывают историю Карелии, рассказывают о дарах края лесов и озер, напоминают о национальных традициях и легендах.



На трансформаторной подстанции на улице Гоголя, у железнодорожного полотна, появились яркие рыжие лисички и древние загадочные петроглифы. А напротив детской площадки, рядом с универсамом в микрорайоне Кукковка художник Андрей Птицын изобразил блесны, таким образом отдав дань карельской традиции рыболовства.





На подстанции в районе набережной "созрели" сочные лесные ягоды, которые будут напоминать петрозаводчанам о солнечном лете и зимой.



На трансформаторной подстанции на Древлянке художник Илья Ершов раскрыл тему карело-финского эпоса "Калевала". Четыре стены – четыре героя, у каждого свой характер и история в эпосе. Самые любознательные граждане могут прочитать их имена, зашифрованные художником на изображениях: хозяин карельских лесов Випунен, его дочери - Мары дня и ночи и кузнец Илмаринен.



В планах у АО "ОРЭС-Петрозаводск" в следующем году продолжить успешно начатый проект. По мнению исполнительного директора предприятия Александра Болдырева, Петрозаводск не может похвастаться обилием солнечных дней и первоочередной задачей граффити является придание ярких красок серым северным будням и напомнить о лете, которого так не хватает зимой.

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