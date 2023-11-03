Четыре золотых медали привез сортавалец с соревнований международного союза боевого самбо

Сортавалец Иван Щербитов отлично выступил на открытом первенстве международного союза боевого самбо в Санкт-Петербурге.
Щербитов участвовал в четырех дисциплинах и завоевал в этих соревнованиях четыре золотых и одну серебряную медаль, а также победный кубок.
Для сортавальского спортсмена эти соревнования стали одним из подготовительных этапов к чемпионату мира по грэпплингу.
В паблике властей Сортавальского района, в частности, отметили, что спортсмена готовят на средства гранта главы нашей республики.
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