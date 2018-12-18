Чиновник из Якутии официально назначен на должность министра здравоохранения Карелии

Указ о назначении Михаила Охлопкова главой регионального Минздрава подписал глава Карелии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

К работе в министерстве Михаил Охлопков приступил 6 декабря в качестве исполняющего обязанности.

Он окончил в 1994 году медицинский институт Якутского государственного университета по специальности "Лечебное дело", прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Республике Саха (Якутия) детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведующим отделением детской хирургии педиатрического центра Национального центра медицины, главным врачом Томпонской центральной районной больницы.

С 2016 по 2018 год был министром здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, имеет почетное звание "Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)".