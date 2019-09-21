Чиновники не раскрывают имена экспертов, отказавших Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в статусе достопримечательного места

Стала известна официальная причина, по которой республиканские власти отказали Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в придании ей статуса достопримечательного места.

Спустя почти месяц после письменного обращения в Управление по охране объектов культурного наследия Карелии, получили официальное разъяснение руководителя этого ведомства Юлии Алиповой, почему республиканские власти отказали Аллее городов-побратимов в Петрозаводске в придании ей статуса достопримечательного места.

В своем официальном ответе начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова сообщила, что "для принятия решения в отношении заявленного объекта "Аллея городов-побратимов" управлением был организован сбор необходимых сведений и проведено рабочее совещание с участием членов Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия, в том числе двух аттестованных экспертов Минкультуры России, а также двух членов Союза архитекторов". Никаких фамилий "членов Научно-экспертного совета", "аттестованных экспертов Минкультуры России" и "двух членов Союза архитекторов" госпожа Алипова почему-то не указала, но, как утверждает чиновница, "по результатам изучения и анализа сведений об обстоятельствах и времени создания объекта участники совещания пришли к выводу, что по формальному признаку заявленный объект "Аллея городов-побратимов" не отвечает требованиям части 12 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 N73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов РФ", регламентирующего порядок включения объектов культурного наследия в реестр – отдельные элементы, входящие в состав заявленного объекта, созданы в разное время – в 1978 году, 1986 году и 2011 году.

После всего перечисленного хотелось бы все-таки узнать имена тех "членов Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия", "аттестованных экспертов Минкультуры России" и "двух членов Союза архитекторов", которые участвовали в рабочем совещании, решившем судьбу Аллеи городов-побратимов. Особенно если учесть, что такие авторитетные специалисты в области архитектуры и градостроительства, как Елена и Сергей Ициксон, Ирина Гришина, Евгений Фролов и Евгений Таев, которые являются членами научно-экспертного совета, на это совещание приглашены не были.

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