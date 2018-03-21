Чиновники в Карелии не активно делятся с МВД информацией о взятках

В МВД Карелии отметили низкую активность чиновников республики в передаче правоохранителям информации о коррупции.

По данным ведомства, в 2017 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено преступлений коррупционной направленности на 13,3% (85) больше, чем в предыдущем году. Так, выявлено 55 фактов взяточничества, следствие по которым обязательно, из них: 26 - связанных с дачей взятки, 20 - с получением взятки, 9 - с посредничеством во взяточничестве.

"По-прежнему отмечается слабая активность со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в части оказания содействия правоохранительным органам республики в противодействии коррупции при наличии информации о коррупционных рисках со стороны определённых юридических лиц, должностных лиц, о фактах нарушения законодательства, о фактах склонения к коррупционным проявлениям", - сообщается в отчете МВД по итогам 2017 года.