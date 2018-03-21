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Новости. Общество
12:09, 21 Марта 2018

Чиновники в Карелии не активно делятся с МВД информацией о взятках

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В МВД Карелии отметили низкую активность чиновников республики в передаче правоохранителям информации о коррупции.

По данным ведомства, в 2017 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено преступлений коррупционной направленности на 13,3% (85) больше, чем в предыдущем году. Так, выявлено 55 фактов взяточничества, следствие по которым обязательно, из них: 26 - связанных с дачей взятки, 20 - с получением взятки, 9 - с посредничеством во взяточничестве.

"По-прежнему отмечается слабая активность со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в части оказания содействия правоохранительным органам республики в противодействии коррупции при наличии информации о коррупционных рисках со стороны определённых юридических лиц, должностных лиц, о фактах нарушения законодательства, о фактах склонения к коррупционным проявлениям", - сообщается в отчете МВД по итогам 2017 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-03-21 15:16:59
Какой чиновник себя закладывать будет , глупая какая то борьба с коррупцией.
YellowSubmarine
2018-03-21 14:19:44
Хорошее название статьи, однако не отражающее истинное положение дел. С кем надо, с тем и делятся!
Извините!!!
кир
2018-03-21 14:04:20
МВД Карелии не занимается коррупционной составляющей по развешенными объявлениям, от которых уже в глазах рябит. Там задействованы серьёзные деньги, вот не занимаются. Это лечение от алкоголизма с отъемом квартир, грузоперевозки без налогов и регистрации, а также дипломные работы и куплю рога. Телефоны даны, доблестные менты их в упор не видят. Напрашивается вывод, а нет ли у них коррупции в преступной бездеятельности?
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