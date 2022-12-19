Чиновников в Карелии бьют рублем за нарушения при выполнении поручений президента РФ

Руководителей органов исполнительной власти Карелии наказывают материально за нарушения, связанные с выполнением поручений и указаний президента Российской Федерации.

Об этом сообщила руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева на сегодняшнем заседании правительства, где обсуждались итоги выполнения распоряжений президента за 2022 год.

«По всем случаям нарушения сроков и некачественной подготовки проектов докладов принимаются решения о проведении служебных проверок, применения к виновным лицам мер материального воздействия. По итогам текущего года исполнительская дисциплина выполнения поручений президента показала, что меры материального воздействия мы применяли четыре раза в отношении трех руководителей органов исполнительной власти. В прошлом году таких мер воздействия в течение года было порядка двадцати», — сказала Игнатьева.

По ее словам, в целом исполнительская дисциплина при выполнении поручений и указаний президента РФ в Карелии стала лучше.