Минэк увидел рост малого и среднего бизнеса в Карелии

Количество жителей Карелии, работающих в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых, в 2020 году выросло на 2% по сравнению с 2019 годом.
Количество жителей Карелии, работающих в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых, в 2020 году выросло на 2% по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.
За год численность занятых в этом секторе экономики достигла 86,4 тыс. человек против 84,9 тыс. в 2019 году.
В Минэке отметили, что темпы роста данного показателя в Карелии выше общероссийских.
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