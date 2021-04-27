Минэк увидел рост малого и среднего бизнеса в Карелии

Количество жителей Карелии, работающих в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых, в 2020 году выросло на 2% по сравнению с 2019 годом.

Количество жителей Карелии, работающих в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых, в 2020 году выросло на 2% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики. За год численность занятых в этом секторе экономики достигла 86,4 тыс. человек против 84,9 тыс. в 2019 году. В Минэке отметили, что темпы роста данного показателя в Карелии выше общероссийских. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».