11:46, 14 Июня 2018
Число аварий в отопительный период увеличилось в 3 раза, заявили в Минстрое Карелии
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Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев сообщил об увеличении числа аварий на объектах в период прохождения минувшего отопительного сезона.
Глава Минстроя Олег Ермолаев отметил рост числа аварийных ситуаций в этом году по сравнению с предыдущими отопительными периодами.
"В целом, по данным мониторинга, количество аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода из-за аварий в сфере электроснабжения в течение зимних месяцев увеличилось значительно - в 2,7 раза",- заявил Ермолаев на заседании правительства.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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