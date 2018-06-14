Число аварий в отопительный период увеличилось в 3 раза, заявили в Минстрое Карелии

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев сообщил об увеличении числа аварий на объектах в период прохождения минувшего отопительного сезона.

Глава Минстроя Олег Ермолаев отметил рост числа аварийных ситуаций в этом году по сравнению с предыдущими отопительными периодами.

"В целом, по данным мониторинга, количество аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода из-за аварий в сфере электроснабжения в течение зимних месяцев увеличилось значительно - в 2,7 раза",- заявил Ермолаев на заседании правительства.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".