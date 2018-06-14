Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:46, 14 Июня 2018

Число аварий в отопительный период увеличилось в 3 раза, заявили в Минстрое Карелии

По теме

В Петрозаводске увеличена плата за снос деревьев и кустарников
14.06.18 12:18
Парфенчиков пригрозил оставить районные администрации Карелии без отопления
14.06.18 12:06
Карелия испытывает дефицит квалифицированных кадров из-за убыли населения, заявила начальник управления труда
14.06.18 11:31
Все новости
Загрузка...

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев сообщил об увеличении числа аварий на объектах в период прохождения минувшего отопительного сезона.

Глава Минстроя Олег Ермолаев отметил рост числа аварийных ситуаций в этом году по сравнению с предыдущими отопительными периодами.

"В целом, по данным мониторинга, количество аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода из-за аварий в сфере электроснабжения в течение зимних месяцев увеличилось значительно - в 2,7 раза",- заявил Ермолаев на заседании правительства.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

В Петрозаводске увеличена плата за снос деревьев и кустарников
14.06.18 12:18
Парфенчиков пригрозил оставить районные администрации Карелии без отопления
14.06.18 12:06
Карелия испытывает дефицит квалифицированных кадров из-за убыли населения, заявила начальник управления труда
14.06.18 11:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
07.06.2018, 21:30
ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 3
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 10
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

Программа "Резонанс" на ТНТ-Онего
13.06.2018 19:03
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»