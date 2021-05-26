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Число больных, умерших от коронавируса в Карелии, достигло 540 человек

Новости. Общество
09:25, 27 Мая 2021
фото: © Денис Гришкин/ТАСС

За сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека, сообщил оперштаб республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летняя жительница деревни Кукшегоры Олонецкого района и 80-летний петрозаводчанин, в Сортавальской ЦРБ умер 88-летний житель поселка Кааламо. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

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Общее число больных, умерших от коронавируса в Карелии, составляет 540 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 56 человек, из них 18 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карелии зарегистрировано 47084 человека, инфицированных коронавирусом.

Выздоровел 45271 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 66 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7667,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3425 случаев, по Северо-Западу – 5968,4.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-27 10:38:52
"Маленькие трагедии" - всем смотреть. Тогда тоже болезнь всех косила. Выжили. А лучше не стали.
Гость
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