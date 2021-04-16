Число госпитализированных с коронавирусом выросло в Карелии

Количество больных коронавирусом, госпитализированных в медучреждения Карелии, выросло за последние сутки.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в республике госпитализировали 344 зараженных, а днем ранее их было 329.

Увеличилось и количество, находящихся с стационарах больных в тяжелом состоянии. За сутки их число выросло с 35 до 45.

Количество "коронавирусных" пациентов больниц в состоянии средней степени тяжести увеличилось с 284 до 293.

Вместе с тем, сократилось с 10 до 6 человек количество крайне тяжелых больных на ИВЛ.