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Число госпитализированных с коронавирусом выросло в Карелии

Новости. Общество
09:32, 17 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Количество больных коронавирусом, госпитализированных в медучреждения Карелии, выросло за последние сутки.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в республике госпитализировали 344 зараженных, а днем ранее их было 329.

Увеличилось и количество, находящихся с стационарах больных в тяжелом состоянии. За сутки их число выросло с 35 до 45.

Количество "коронавирусных" пациентов больниц в состоянии средней степени тяжести увеличилось с 284 до 293.

Вместе с тем, сократилось с 10 до 6 человек количество крайне тяжелых больных на ИВЛ.

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Комментарии

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udo
2021-04-17 10:24:26
Депутатом Госдумы лучше быть, чем бабкам уколы делать. Вычесть деньги за образование, если выберут наши бестолочи.
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