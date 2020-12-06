Парфенчиков заявил о лидерстве Карелии по числу инвесторов-резидентов Арктической зоны

Карелия вышла в лидеры по количеству компаний, получивших статус резидентов Арктической зоны для реализации инвестпроектов на территории республики.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в общероссийский реестр резидентов Арктической зоны включены 19 компаний, из них 7 – в Карелии.

"На территории региона будут воплощены инвестпроекты почти на полтора миллиарда рублей с созданием 217 новых рабочих мест в Беломорском, Кемском, Сегежском районах и Костомукше", - сообщил губернатор.

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