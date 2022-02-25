Число компаний, попавших в «черный список» за срыв госконтрактов в Карелии, за год сократилось вдвое

Антимонопольная служба Карелии в 2021 году внесла в реестр недобросовестных поставщиков 73 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, сорвавших выполнение государственных и муниципальных контрактов.

Это почти в 2 раза меньше, чем в 2020 году.

Итоги работы по ведению реестра недобросовестных поставщиков размещены на официальном сайте УФАС.

В прошлом году резко сократилось количество жалоб государственных и муниципальных заказчиков на исполнителей контрактов. Если в 2020 году поступило 248 таких обращений, то в 2021 — всего 186.

Вместе с тем, выросло число поставщиков, с которыми государственные или муниципальные контракты были расторгнуты в одностороннем порядке по решениям заказчиков.