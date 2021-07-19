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Число лесных пожаров в Карелии растет, площадь возгорания увеличилась до 5,8 тыс га

Новости. Общество
07:15, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

По данным МЧС Карелии, число лесных пожаров на территории региона увеличилось до 39, общая площадь возгорания составляет уже 5789,4 га.

По информации регионального Управления МЧС, лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га.

Сейчас в Карелии проходит самая настоящая битва людей с огнем, говорится в сообщении МЧС, распространенном накануне вечером, 19 июля. Ввиду засушливой погоды, установившейся в республике, полыхают леса, а в связи с этим появляется большая вероятность перехода пламени на поселки, расположенные рядом с горящими деревьями. Пожарные подразделения республики, подведомственные Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, на который происходит распространение огня.

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