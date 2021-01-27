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Число получателей материнского капитала в Карелии выросло в 2 раза

Новости. Общество
08:05, 28 Января 2021
фото: © Анастасия Осипова/Факультет журналистики МГУ
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Сертификаты на получение материнского капитала в Карелии в 2020 году получили почти вдвое больше семей, чем в 2019 году.

Об этом сообщила на пресс-конференции управляющий ОПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

По ее словам, увеличение числа получателей материнского капитала связано, в основном, с изменениями в законодательстве: такие выплаты теперь предоставляются при рождении первого ребенка. 

Размер маткапитала с 1 января увеличился на 3,7%.

Еще одним новшеством 2020 года стала выдача сертификатов в электронном виде. Выплаты назначаются на основании данных о рождении ребенка, поступающих в Пенсионный фонд из информационных систем ЗАГС.

Общая сумма, которую получили карельские семьи за счет материнского капитала, в 2020 году  превысила 1,3  млрд. рублей.

С 2021 года сократился срок, в течение которого Пенсионный фонд должен принять  решение о назначении маткапитала - на это теперь отводится 5 рабочих дней, а разрешение на выплату должно быть выдано в течение 10 рабочих дней.

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