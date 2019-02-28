Число предприятий-должников перед бюджетом в Карелии пошло на спад

Количество организаций в Карелии, имеющих задолженность перед бюджетом на сумму более 1 млн рублей, сократилось к началу году до 166 единиц, включая компании-банкроты.

Месяцем ранее в "черном списке" фигурировало 178 таких должников.

Совокупный объем задолженности включенных в список организаций в декабре составлял 1,038 млрд рублей. К началу 2019 года эта сумма сократилась до 888 млн рублей.

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