Число приехавших жить в Карелию в 2022 году превысило количество убывших

С начала года в Карелию переселились 6304 человека, а навсегда уехали из республики 6119.

В результате миграционный прирост составил 185 человек, сообщает Карелиястат.

Основное число приезжих – из других регионов России. Кроме того, 578 человек приехали из стран СНГ и еще 70 – из дальнего зарубежья.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года миграционный прирост населения уменьшился почти на 30% за счёт снижения числа мигрантов из-за пределов России.