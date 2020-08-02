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Число приезжающих в Карелию на ПМЖ резко сократилось в 2020 году

Новости. Общество
10:05, 03 Августа 2020
фото: pixabay
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Численность мигрантов, приезжающих в Карелию на постоянное место жительства, в 2020 году сократилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия", в котором содержатся данные о миграции населения за январь-май 2020 года.

За этот период в Карелию из других регионов России прибыли 4840 человек, а в прошлом году – 6405.

Какая ситуация с иностранной миграцией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-08-03 10:36:16
Приперлись, теперь начнут ныть и требовать.
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