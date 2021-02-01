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Число свободных коек для больных COVID-19 в Карелии стало расти

Новости. Общество
09:35, 02 Февраля 2021
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии доля свободных мест составляет 29,6 процентов.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции увеличилась за сутки на 2,5 процента. На 1 февраля этот показатель составляет 29,6 процента. Сутками ранее доля свободных коек была на уровне 27,1 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 2 февраля в стационарах находятся 635 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 555 - в состоянии средней тяжести, 70 тяжелобольных и 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 219 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 36590 человек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 233 человека.

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