И снова за сутки в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 233 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 82-летняя жительница Петрозаводска, в Госпитале для ветеранов войн умер 74-летний петрозаводчанин, в Пудожской ЦРБ скончался 83-летний местный житель. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 233 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 219 человек. Из этого числа заболевших – 207 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 36590 человек.

Выздоровел 31331человек, за сутки выписаны по выздоровлению 298 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5885,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2635,9 случая, по Северо-Западу – 4622,4.