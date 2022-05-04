Число водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, в Петрозаводске выросло в 1,5 раза в 2022 году

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска за 4 месяца 2022 года отстранили от управления 320 водителей в состоянии опьянения.

Из них 42 человека сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

«Число нетрезвых водителей в этом году выросло значительно. Так, за этот же период прошлого года было отстранено 212 нетрезвых водителей», — говорится в сообщении.



Для борьбы с пьянством за рулем 10 мая в Петрозаводске пройдет акция «Контроль трезвости». Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проводить тестирование водителей на состояние опьянения.



