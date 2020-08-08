Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Карелии пошло на спад

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе РК.

Из 16 новых случаев коронавируса, зафиксированных в Карелии за последние 24 часа: в Петрозаводске – 8 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Прионежском районе – 4 человека (поселок Чална-1), в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога и деревня Юстозеро).

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 9 августа составило 2576.

Выздоровели за время пандемии 1774, за сутки выписаны по выздоровлению 18 пациентов: в Петрозаводске – 13, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 2, в Пудожском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

На самокарантине находится 879 человек (-7 за сутки).

В местах обсервации пребывают 2 человека.

Всего в Карелии за время пандемии коронавируса проведено 123557 исследований (за сутки +782).