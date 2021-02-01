Число выявляемых случаев коронавируса в России продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлено 16 643 случая заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 884 730 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 340 545 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 22 372 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 539 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 74 158 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 201 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 2 февраля остаются 630 190 человек.