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Число заболевших коронавирусом в Карелии снизилось, количество коек выросло

Новости. Общество
10:05, 08 Января 2021
фото: © Илья Тимин
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Количество свободных коек для больных коронавирусом в Карелии выросло одновременно с сокращением числа выявленных случаев заболевания.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки в республике выявлено 209 инфицированных коронавирусом. Днем ранее их было более 220. Число тяжелых больных снизилось с 10 до 5 человек.

Доля свободный коек выросла за сутки с 20,3% до 20,7%.

Ранее Охлопков говорил, что этот показатель не должен опускаться ниже 20%, чтобы не допустить критической ситуации при росте количества больных, которым необходима госпитализация.

 

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Комментарии

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Ослик
2021-01-08 11:50:33
Всё нормально! Скоро все переболеем и закончится эта гадость: Ковид!!!
Гость
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