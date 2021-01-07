Число заболевших коронавирусом в Карелии снизилось, количество коек выросло

Количество свободных коек для больных коронавирусом в Карелии выросло одновременно с сокращением числа выявленных случаев заболевания.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки в республике выявлено 209 инфицированных коронавирусом. Днем ранее их было более 220. Число тяжелых больных снизилось с 10 до 5 человек.

Доля свободный коек выросла за сутки с 20,3% до 20,7%.

Ранее Охлопков говорил, что этот показатель не должен опускаться ниже 20%, чтобы не допустить критической ситуации при росте количества больных, которым необходима госпитализация.