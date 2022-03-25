Число заболевших ковидом в Карелии выросло, умерли двое

В Карелии за сутки от коронавируса умерли 2 человека.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
За прошедшие сутки выявлен 81 инфицированный — больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 59 таких случаев.
В ковидных стационарах получают лечение 446 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 415 человек, в тяжёлом — 28.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
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