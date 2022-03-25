Число заболевших ковидом в Карелии выросло, умерли двое

В Карелии за сутки от коронавируса умерли 2 человека.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

За прошедшие сутки выявлен 81 инфицированный — больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 59 таких случаев.

В ковидных стационарах получают лечение 446 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 415 человек, в тяжёлом — 28.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.



