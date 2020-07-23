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Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти

Новости. Общество
09:04, 24 Июля 2020
фото: © Fotolia / Minerva Studio
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За сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии, 1 апреля, число заболевших пневмоний в республике увеличилось до 959 человек. За минувшие сутки в больницы попали 8 человек.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано. Всего с 1 апреля в Карелии умерли 66 человек с этим диагнозом.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

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