Еще 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

С начала пандемии в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался мужчина 1977 года рождения. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония.