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Еще 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
09:26, 23 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/Motortion Films
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С начала пандемии в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 951 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался мужчина 1977 года рождения. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-23 10:57:38
Парфенчикову " спасибо " . не зря с короновирусом борется (((((((
Гость
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