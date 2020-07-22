Молодой мужчина умер от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в Карелии достигло 13, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Карелии от коронавирусной инфекции скончался мужчина мужчина 1977 года рождения. Житель Прионежья с признаками ОРВИ попал в Республиканскую инфекционную больницу, где с помощью компьютерной томографии у него была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония. При госпитализации анализ на коронавирус вначале дал отрицательный результат, однако повторное исследование подтвердило наличие COVID-19. Это тринадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в Карелии заболели коронавирусом еще 28 человек. В Петрозаводске выявлено 20 случаев COVID-19, в Прионежском районе – 1 (поселок Шуя), в Суоярви – 3, в Медвежьегорске -1, в Лоухском районе – 2 (поселки Амбарный и Чупа). Также коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ "Ондски" (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Всего заболевших с начала пандемии в Карелии – 2067 человек.

На сегодняшний день выздоровели еще 38 человек. Общее число выздоровевших сосставляет 1322.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 336,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 537,8 случая, по Северо-Западу – 522,3.

Ранее врач спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в городе горняков в Карелии.