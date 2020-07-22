Врач спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в городе горняков в Карелии

Главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе горняков.

В паблике Межрайонной больницы опубликовано обращение главврача к жителям Костомукши. По мнению Евгения Шубина, сегодня город находится накануне периода быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Законы эпидемиологии одинаковы для всех, поэтому стоит знать, как будет развиваться ситуация и что делать, считает Евгений Шубин.

По его словам, сейчас в городе амбулаторно проходят лечение 9 больных ковидом, еще 7 горожан лечится в стационаре. Выздоровело за этот период 12 человек.

"Из 28 случаев ковид-инфекции в городе 15 больных (более 50%) выявлено при обращении за медицинской помощью по поводу ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ летом невысок – 40-50 случаев в неделю или 6-7 случаев в день. Он сохранялся таким в течение всего лета вплоть до понедельника 20 июля, когда за 1 день было зарегистрировано 32 случая ОРВИ. На следующий день 21 июля - 15 случаев ОРВИ – также превышение суточной нормы в 2 раза. Одной из причин резкого роста заболеваемости может быть коронавирусная инфекция. У всех заболевших взяты мазки из носоглотки. Это первый неблагоприятный прогностический признак", - отметил главный врач Межрайонной больницы.

Ко второму неблагоприятному признаку-прогнозу Шубин относит то, что ксотомукшан стали выявляться случаи заболевания без эпидемиологического анамнеза, т.е. без указаний на контакт с заболевшим ОРВИ, или известным случаем ковид-инфекции, без выезда из города или контакта с выезжавшим.

"Это означает, что имеет место инфицирование при случайных контактах. Можно предположить, что в городе сформировалось так называемое "скрытое бациллярное ядро" – значительное количество больных коронавирусной инфекцией, которые не выявлены в силу бессимптомного, либо малосимптомного течения и отсутствия, в связи с этим, обращения за медицинской помощью. В этом случае контролировать ситуацию становится очень трудно. Единственный способ – снижение вероятности передачи инфекции, когда вирусовыделитель использует маску", - уверен врач.

По словам Евшения Шубина, третий неблагоприятный признак - выявление инфекции среди представителей больших рабочих коллективов, когда заболевание за короткий период может охватить большое количество людей. Надежный способ предотвратить эпидемию в коллективе – своевременная изоляция заболевшего. Это ответственность как работника (при ухудшении самочувствия категорически нельзя приходить на работу), так и работодателя – принятие мер по выявлению и своевременному разобщению заболевших и контактных с ними, считает руководитель больницы.

К четвертому признаку он относит случаи заболевания среди работников торговых сетей, что всегда связано с риском заражения большого количества людей, пришедших в магазин.

Итак, поскольку есть неблагоприятные прогностические признаки развития эпидемической ситуации в городе, и заболевание, не столь безобидное, как хочется думать, что же необходимо делать, чтобы не заболеть и не быть причиной заболевания близких? Самое эффективное средство, доступное каждому, и у каждого на слуху – соблюдение элементарных правил», - считает главрач.

Местным жителям необходимо использовать защитные маски в общественных местах (в магазине, на работе в закрытых помещениях и т.д.), соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

"Выполнение этих правил, несмотря на простоту и надежность, оставляет желать лучшего. Некоторые их игнорируют по легкомыслию, некоторые бравируют своей "осведомленностью": опасность надумана, мировой заговор и т.д. К слову: медики, которые работают в инфекционном отделении, уже видели, как меняется представление человека об этой болезни, когда он начинает задыхаться, - отмечает Евгений Шубин.

По мнению врача, несмотря на уменьшение числа новых случаев коронавирусной инфекции в России и связанное с этим ослабление ограничительных карантинных мер, в Костомукше эпидемическая ситуация имеет совсем другую динамику.

"Эпидемической процесс только начинает разворачиваться в нашем городе. От нас с Вами во многом зависит дальнейший ход развития событий", - уверен главный врач Межрайонной больницы №1.

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