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Глава Минздрава Карелии: "Ковидная инфекция никуда не исчезает"

Новости. Общество
14:05, 21 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в республике.

На 21 июля в Карелии - 1 994 инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболел 41 человек. Уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в 1,5 раза ниже (324,7 на 100 тысяч населения), чем в целом по стране.

Министр здравоохранения напомнил, что ковидная инфекция распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым способом.

"Сейчас распространение коронавируса идёт по синусоиду. Ещё раз подчеркну, что при максимальном уровне тестирования мы выявляем и большое количество инфицированных: ковидная инфекция никуда не исчезает. Индекс тестирования населения на Covid-19 в нашей республике – 4,5, тогда как в соседней Финляндии ранее он составлял не более 1,5", - пишет министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в "Вконтакте.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день выздоровели в Карелии почти 63% от общего числа заболевших. Большинство переносят заболевание в лёгкой форме. При почти 2000 инфицированных в республике, уровень летальности 0,6%, что ниже среднероссийского более чем в два раза (1,6%).

Ранее Михаил Охлопков рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса.

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