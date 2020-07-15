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Глава Минздрава Карелии рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса

Новости. Общество
14:41, 16 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Михаил Охлопков рассказал о дальнейшей судьбе ковид-центров, которые были созданы в Карелии во время пандемии COVID-19.

"Рано или поздно наши больницы вернутся к "доковидной" жизни, - написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. - Каково будущее ковид-центров? Часть из них возобновят работу по прежним профилям. На базе Госпиталя для ветеранов войн, Медвежьегорской и Питкярантской ЦРБ и Межрайонной больницы №1 (Костомукша) в помещениях ковидных отделений, уже оснащенных необходимым оборудованием, будут работать респираторные центры".

По словам Охлопкова, центры предназначены для оказания помощи при болезнях дыхательной системы, включая пневмонии и хроническую обструктивную болезнь легких, но будут готовы развернуть деятельность при вспышках инфекционных заболеваний, например, при сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"До конца года в эти медицинские организации поступят современные спиральные компьютерные томографы", - пообещал Михаил Охлопков.

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Комментарии

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Grek
2020-07-16 15:33:24
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