Число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 39 тысячам

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 165 жителей республики, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки заразились 165 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 38889 человек.

За сутки выздоровели еще 200 человек. Всего выписано по выздоровлению 34224 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6277,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2765,1 случая, по Северо-Западу – 4871,7.

Ранее сообщалось, коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска. Общее чисор смертей – 271.