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Коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска

Новости. Общество
09:28, 14 Февраля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Трое мужчин умерли от COVID-19 в клиниках Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Госпитале для ветеранов войн скончались 66-летний и 65-летний мужчины, в Республиканской инфекционной больнице умер 84-летний пенсионер. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 271 человек, инфицированы 38889, выздоровели 34224.

Накануне было зарегистрировано также три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

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