Коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска

Трое мужчин умерли от COVID-19 в клиниках Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Госпитале для ветеранов войн скончались 66-летний и 65-летний мужчины, в Республиканской инфекционной больнице умер 84-летний пенсионер. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 271 человек, инфицированы 38889, выздоровели 34224.

Накануне было зарегистрировано также три летальных исхода от коронавирусной инфекции.