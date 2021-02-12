Пандемия унесла жизни еще трех жителей Карелии

Еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции зарегистрированы за минувшие сутки в Карелии.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Два человека умерли в Республиканской инфекционной больнице - житель поселка Матросы 1957 года рождения и житель Петрозаводска 1956 года рождения.

Третий пациент скончался в Медвежьегорской ЦРБ - это житель поселка Пиндуши 1944 года рождения.

"Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - отметили в оперативном штабе.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 177 человек. Из этого числа заболели 168 жителей республики, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.



