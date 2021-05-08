Число жертв коронавируса в Карелии вскоре достигнет 500 человек

Оперативный штаб карельского правительства подтвердил еще две смерти от коронавируса: всего от ковида с начала пандемии скончался 491 человек.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Петрозаводска 1954 года рождения и жительница поселка Рабочеостровск 1961 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших — 36 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 48 человек.

По официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончался 491 человек. Выздоровели после заражения 44275 человек. Эти данные приведены на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7512,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3319,9 случая, по Северо-Западу — 5811.