Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 830 человек

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса.

По официальным данным на 19 сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 830 человек. Информация об этом содержится в таблице, представленной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За сутки были инфицированы 159 человек (не были привиты 156 человек). Из них заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 622 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (из них один — на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровел 171 человек.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 63850 человек. Выздоровели за все время 60692 человека.