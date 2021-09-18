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Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 830 человек

Новости. Общество
09:29, 19 Сентября 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса.

По официальным данным на 19 сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 830 человек. Информация об этом содержится в таблице, представленной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За сутки были инфицированы 159 человек  (не были привиты 156 человек). Из них заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 622 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (из них один — на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровел 171 человек.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 63850 человек. Выздоровели за все время 60692 человека.

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