Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 830 человек

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса.
По официальным данным на 19 сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 830 человек. Информация об этом содержится в таблице, представленной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.
За сутки были инфицированы 159 человек (не были привиты 156 человек). Из них заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.
В стационарах находятся 622 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (из них один — на инвазивной ИВЛ).
За сутки после коронавируса выздоровел 171 человек.
С начала пандемии в Карелии было инфицировано 63850 человек. Выздоровели за все время 60692 человека.
Комментарии