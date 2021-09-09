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Читатели «Столицы на Онего» пойдут на выборы

Новости. Политика
14:24, 14 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Большинство участников опроса «Столицы на Онего» сообщили, что пойдут на выборы из чувства гражданского долга.

Накануне больших выборов, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, «Столица на Онего» проводила опрос «Пойдете ли вы на выборы?».

В опросе приняли участие 1226 человек, большинство из которых — 747 (60%) ответили, что, конечно, пойдут, так как считают это своим гражданским долгом.

Чуть меньшее число респондентов — 417 (34%) сообщили, что не будут принимать участие в голосовании, так как не верят в честность выборов.

И 62 участника опроса (5%) признались, что не интересуются политикой.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
karelets
2021-09-14 15:55:33
Скорей бы уже повысить явку и легитимность в буфете избирательного участка
Изя
2021-09-14 15:29:55
Надо идти , едросы задрали . от них постоянно тошнит ))) :)
karelets
2021-09-14 15:05:37
Будучи сторонником навального воспользуюсь умным голосованием и проголосую против яблочников.
Изя
2021-09-14 15:28:31
karelets, лёха же едросов не любит ???)))
stranger
2021-09-14 14:58:16
Предполагаю, глупо не посмотреть бесплатный сеанс
"фокусников" со старыми, засаленными, да ещё краплёными колодами карт. Со мной в очередной раз пытаются сыграть в подкидного дурака. Господа, ваша примитивная хитрость вызывает чувство брезгливости. "С негодяями и сам стал негодяем" - Максим Горький.
Гость
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