Читатели «Столицы на Онего» пойдут на выборы

Большинство участников опроса «Столицы на Онего» сообщили, что пойдут на выборы из чувства гражданского долга.

Накануне больших выборов, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, «Столица на Онего» проводила опрос «Пойдете ли вы на выборы?».

В опросе приняли участие 1226 человек, большинство из которых — 747 (60%) ответили, что, конечно, пойдут, так как считают это своим гражданским долгом.

Чуть меньшее число респондентов — 417 (34%) сообщили, что не будут принимать участие в голосовании, так как не верят в честность выборов.

И 62 участника опроса (5%) признались, что не интересуются политикой.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.