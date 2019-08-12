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Новости. Происшествия
16:05, 12 Августа 2019
фото: Gottstat.com

ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

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Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося.

"Ситуация пошла по нештатному варианту", – так прокомментировал недавнюю трагедию в районе Белого моря директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков.  

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона.

Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося. "Столица на Онего" собрала только известные и бесспорные факты.

Читайте об этом в статье "Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?

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Комментарии

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Беня
2019-08-12 18:31:44
Я меня один вопрос и тот из серии "нафига козе баян". Для жидкотной ракеты ничего просще изотопного источника не придумывалось? Нафига там изотопный источник?
Бородатый
2019-08-12 19:54:25
Беня, видимо, если человеку во время диспансеризации делают рентгенодиагностику, то для диагностики ракеты на испытаниях требуется кое-что по-жёстче...
Неравнодушный
2019-08-12 17:38:04
Что-то куда-то немножечко улетело, йод в баночках раскупили. Остаётся только сохранять олимпийское спокойствие и ждать отчёты по конкретным изотопам за август.
Гость
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