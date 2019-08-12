ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося.

"Ситуация пошла по нештатному варианту", – так прокомментировал недавнюю трагедию в районе Белого моря директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков.

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона.

Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося. "Столица на Онего" собрала только известные и бесспорные факты.

Читайте об этом в статье "Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?