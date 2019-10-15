Что дает проверка автомобиля по ВИН коду
Новости по теме
Многие хотят стать собственниками автомобиля. Найти хорошее транспортное средство по адекватной стоимости не так просто.
Это связано с тем, что далеко не все продавцы отличаются добросовестностью и готовы к прозрачной сделке. Часто автомобиль выглядит привлекательно, но заявленная цена завышена. Продавать могут и проблемные машины, которые просто не имеют права быть предметами реализации по закону. Неприятных ситуаций бывает масса. Именно поэтому продавец должен себя застраховать. Для этого достаточно знать вин код автомобиля и иметь доступ к сети Интернет.
Проверка авто возможна при помощи специализированных порталов. Достаточно просто ввести код в специальное поле, чтобы получить доступ к исчерпывающим данным. Алгоритм предельно прост и доступен в понимании каждому, так почему бы им не воспользоваться.
Какую информацию можно узнать посредством вин кода?
Вин код открывает доступ к актуальным и исчерпывающим данным:
• год выпуска транспортного средства и число его владельцев по закону;
• история участий в ДТП;
• история регистраций;
• факт наличия автомобиля в залоге у отдельной организации или розыске, а также прочие ограничения, которые могут воспрепятствовать легальной передаче прав на недвижимое имущество;
• наличие штрафов ГИБДД;
• факт прохождения технического осмотра техникой.
Обычно информация предоставляется абсолютно бесплатно, поэтому нет никаких причин отказываться от проверки. Наоборот, таковую нужно инициировать, как можно быстрее, чтобы исключить потенциальные риски и форс-мажоры.
Если проверить историю регистраций транспортного средства, можно узнать:
• номер двигателя и его мощность;
• число владельцев в разрезе периодов;
• тип, цвет, модель и год выпуска техники.
Данные берутся из надежных источников, поэтому в результате можно быть уверенным. При этом доверять все же желательно проверенным источникам. Проверка не займет много времени и сил. Информация будет доступна уже через мгновение, поэтому не стоит игнорировать открывающиеся возможности.
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии