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Новости. Экономика
10:20, 15 Октября 2019

Что дает проверка автомобиля по ВИН коду

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Многие хотят стать собственниками автомобиля. Найти хорошее транспортное средство по адекватной стоимости не так просто.

Это связано с тем, что далеко не все продавцы отличаются добросовестностью и готовы к прозрачной сделке. Часто автомобиль выглядит привлекательно, но заявленная цена завышена. Продавать могут и проблемные машины, которые просто не имеют права быть предметами реализации по закону. Неприятных ситуаций бывает масса. Именно поэтому продавец должен себя застраховать. Для этого достаточно знать вин код автомобиля и иметь доступ к сети Интернет.

Проверка авто возможна при помощи специализированных порталов. Достаточно просто ввести код в специальное поле, чтобы получить доступ к исчерпывающим данным. Алгоритм предельно прост и доступен в понимании каждому, так почему бы им не воспользоваться.

Какую информацию можно узнать посредством вин кода?

Вин код открывает доступ к актуальным и исчерпывающим данным:

• год выпуска транспортного средства и число его владельцев по закону;

• история участий в ДТП;

• история регистраций;

• факт наличия автомобиля в залоге у отдельной организации или розыске, а также прочие ограничения, которые могут воспрепятствовать легальной передаче прав на недвижимое имущество;

• наличие штрафов ГИБДД;

• факт прохождения технического осмотра техникой.

Обычно информация предоставляется абсолютно бесплатно, поэтому нет никаких причин отказываться от проверки. Наоборот, таковую нужно инициировать, как можно быстрее, чтобы исключить потенциальные риски и форс-мажоры.

Если проверить историю регистраций транспортного средства, можно узнать:

• номер двигателя и его мощность;

• число владельцев в разрезе периодов;

• тип, цвет, модель и год выпуска техники.

Данные берутся из надежных источников, поэтому в результате можно быть уверенным. При этом доверять все же желательно проверенным источникам. Проверка не займет много времени и сил. Информация будет доступна уже через мгновение, поэтому не стоит игнорировать открывающиеся возможности.

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