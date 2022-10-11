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Что делать, если не успели заплатить налоги на землю, транспорт или имущество

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15:34, 16 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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УФНС по Карелии рекомендует гражданам уточнить свои налоговые обязательства перед погашением задолженности по «личным» налогам.

Срок уплаты в рамках имущественной кампании физлиц в 2022 году наступил 1 декабря. Это значит, что гражданин, не оплативший налог до этой даты, становится должником, а со 2 декабря на неоплаченные суммы имущественных налогов начисляются пени.

Нередки случаи, когда граждане, имея на руках налоговое уведомление и допустившие просрочку, оплачивают налоги с опозданием на несколько дней, упуская при этом из виду то обстоятельство, что за несколько дней на долг набежали пени, а это привело к росту задолженности.

Чем даже скромная сумма задолженности, о которой вы могли и не подозревать, может неожиданно осложнить жизнь?

Например, срывом участия в закупках или отказом банков в выдаче вам кредита. Последние включают в необходимый пакет документов для рассмотрения справку об отсутствии задолженности по налогам, пеням, штрафам. Данная справка выдается налоговыми органами и содержит сведения об исполнении или неисполнении налоговых обязательств.

Налоговики Карелии рекомендуют лицам, допустившим задолженность при уплате имущественных налогов прежде, чем производить уплату, уточнить свои налоговые обязательства. Проще всего это сделать в Личном кабинете на сайте ФНС или посетив налоговое подразделение. 

По словам руководителя Управления ФНС по Республике Карелия Инны Кравченко, в целом карельские налогоплательщики достаточно добросовестны.

— Более 80% плательщиков в Карелии уплатили имущественные налоги вовремя, то есть, в срок до 1 декабря, без лишних напоминаний. Это хороший результат, и такая тенденция наблюдается нами уже на протяжении ряда лет. Так, по состоянию на 2 декабря с начала года в консолидированный бюджет республики поступило 960 млн рублей при начислении 1 млрд 187 млн.  Менее 20% плательщиков пополнили ряды должников.

Налоговики Карелии призывают не наращивать задолженности по уплате налогов и как можно быстрее исполнить свои налоговые обязательства.   

Ранее всем налогоплательщикам были направлены налоговые уведомления: пользователи Личных кабинетов получили их в сервисе. Те, кто еще не перешел на электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, получили уведомление на бумаге.

Не всегда бумажные уведомления достигают своих адресатов, и тогда плательщик может получить дубликат. Но после 1 декабря налогоплательщики-должники уже не получают в налоговых органах налоговое уведомление. Они смогут получить только квитанцию о задолженности с расчетом пени за каждый день просрочки. 

Если вы пользователь «Личного кабинета», то в сервисе есть возможность ознакомиться с основаниями возникновения задолженности (налоговыми уведомлениями, объектами налогообложения, сроками уплаты и налоговыми периодами) в разделе «Мои налоги», во вкладке «Показать детали», а также произвести уплату всех налогов одним платежом и пеней, в том числе.

Также оплатить налоговую задолженность можно с помощью сервиса ФНС «Уплата налогов и пошлин», через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Если же вы все же вы хотите произвести оплату по квитанции, то можно воспользоваться сервисом «Обратиться в ФНС».

Для получения квитанции необходимо:
1. Нажать кнопку «Создать обращение»
2. Нажать на раздел ВОПРОСЫ ПО НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3. Щелкнуть по ссылке «Получить квитанцию для оплаты»
4. Заполнить поля: код налогового органа (введите 1000), свой адрес места жительства, Ваш ИНН, после чего нажать на «Далее» и указать свою фамилию и имя, а также адрес электронной почты. После заполнения всех данных нажмите на «Отправить».

Квитанция по уплате задолженности придет на указанный адрес, после чего вы сможете ее распечатать и произвести оплату.

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