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Новости. Политика
15:30, 12 Января 2019

"Что должно было произойти, чтобы эти мудрые судьи согласились выставить себя кретинами?"

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Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.

"Президиум Верховного суда России во всем разобрался и признал Алиханова невиновным. А потом президиум Верховного суда России во всем переразобрался и признал Алиханова виноватым. Вот так запросто. Рассмотрел кассацию Генеральной прокуратуры и передумал. Тот же самый состав судей. Те же самые люди. Опытные. Мудрые. Лучшие. Взяли и передумали. Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь. Вы что-нибудь понимаете?

Что должно было произойти, чтобы эти мудрые судьи согласились выставить себя кретинами? То есть вот они ознакомились с делом, вникли, разобрались и пошли на совершенно беспрецедентный шаг - признали человека невиновным. А значит, признали, что все предыдущие судьи, все следователи и прокуроры либо дураки, либо сволочи. Признали, что вся эта лихая компания либо не знает законов, либо подчинялась чьим-то приказам. Но тогда как они могли менее чем через месяц это решение отменить?

Или в деле внезапно вскрылись новые обстоятельства? Такие обстоятельства, которые не вскрылись за три года суда и следствия? Но это же чушь. Новые обстоятельства не могут выскакивать из рукавов как зайцы. Тогда, значит, вначале судьи просто невнимательно ознакомились с материалами? Судьи высшей судебной инстанции страны! Невнимательно! Но тогда что они, на шиш, за судьи? Юристы растеряны. Они не припомнят подобных прецедентов. Бывший прокурор города недоумевает, говоря, что еще не сталкивалась с подобным. Я могу объяснить произошедшее только единственным образом. Им кто-то позвонил. И у этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами, чем пойти поперек его борозды".

Подробнее - в блоге Александра Фукса здесь.

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Комментарии

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Саныч
2019-01-12 15:48:47
Еще завтра не забудьте напомнить.
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